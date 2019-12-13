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В матче с Чехией ворота сборной России будет защищать Сорокин

В матче с Чехией ворота сборной России будет защищать Сорокин
Хоккей 0

Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала со сборной Чехии, который состоится завтра, 14 декабря. Об этом сообщил главный тренер россиян Алексей Кудашов.

В дебютной встрече на турнире со шведами ворота сборной России защищал Александр Самонов, но его заменили на Сорокина после трёх пропущенных шайб. В том матче россияне уступили со счётом 3:4.

Календарь Кубка Первого канала

Матч Россия — Чехия пройдёт завтра, 14 декабря, на арене в «Парке Легенд» в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча. Сегодня сборная России проводит открытую тренировку.

Стали известны сочетания сборной России на тренировке перед матчем с Чехией
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