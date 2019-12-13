Стали известны сочетания сборной России на тренировке перед матчем с Чехией

Сборная России проводит открытую тренировку перед очередным матчем второго этапа Евротура — Кубком Первого канала. Следующим соперником сборной России станет сборная Чехии.
Тройка Барабанов — Семёнов — Жафяров, набравшая "-3" со сборной Швеции, разбита. Сошников, Барабанов и Жафяров не принимают участия в тренировке, зато в состав включён форвард СКА Владимир Ткачёв, который не играл в матче со сборной Швеции (3:4).
Команда Алексея Кудашова занимается на льду в следующих сочетаниях:
Вратари: Сорокин, Самонов, Билялов
«Белые»: Нестеров – Войнов, Григоренко – Шипачёв – Капризов;
«Синие»: Рафиков – Ожиганов, Кузьменко – Семёнов – Бурдасов;
«Красные»: Миронов – Марченко, В.Э. Ткачёв – В.А. Ткачёв – Якимов;
«Оранжевые»: Лямкин – Дронов, Слепышев – Карнаухов – Кетов.
Матч Россия — Чехия пройдёт завтра, 14 декабря, на арене в «Парке Легенд» в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
- 13 декабря 2019
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