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Маккиннон — третий игрок, набравший 50 очков в этом сезоне НХЛ

Маккиннон — третий игрок, набравший 50 очков в этом сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче, что позволило ему достичь отметки 50 (20+30) очков за 32 матча сезона. В прошлом году он уложился в 33 матча, но в итоге не набрал 100 очков за сезон – 99 (41+58) в 82 матчах.

В нынешнем сезоне канадский форвард идёт на третьем месте в гонке бомбардиров лиги, уступая только двум представителям «Эдмонтон Ойлерз» – Коннору Макдэвиду (57 очков) и Леону Драйзайтлю (55).

В пятёрку лучших также входят два нападающих «Бостон Брюинз» — Брэд Маршан (48 баллов) и Давид Пастрняк (46). При этом Пастрняк делит пятое место с форвардом «Баффало Сэйбрз» Джеком Айкелом.

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