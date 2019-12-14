Вратарь сборной Финляндии отметился голом в матче со шведами

Вратарь сборной Финляндии Франс Туохимаа отметился голом в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала со шведами (5:1).
Он забросил шайбу при счёте 4:1 в пустые ворота соперника и установил окончательный результат. Сразу после гола Туохимаа заменили на резервного вратаря — Ээту Лаурикайнена.
Номинальные гости вышли вперёд на 24-й минуте после точного броска в исполнении Даниэля Бродина. Сборная Суоми отыгралась спустя шесть минут стараниями Ессе Пульюярви, реализовавшего численный перевес. В концовке игрового отрезка финны снова отличились в формате «5 на 4» — на этот раз гол на счету Ере Карьялайнена. В третьем периоде преимущество финской команды укрепил Миро Аалтонен.
Сборная Финляндии вышла на первое место в таблице Кубка Первого канала, набрав четыре очка. Шведы (3) — на второй строчке.
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