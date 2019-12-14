Россия — Чехия: Кузьменко открыл счёт на 3-й минуте

Сборная России открыла счёт во втором матче Кубка Первого канала с Чехией. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь Кубка Первого канала-2019
На 3-й минуте нападающий СКА Андрей Кузьменко переправил шайбу в ворота после броска защитника Никиты Лямкина.
В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова уступили шведам со счётом 3:4.
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
Состав сборной Чехии:
Грубец (Лангхамер);
Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;
Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;
Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;
Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.
- 14 декабря 2019
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