Россия — Чехия: Кузьменко открыл счёт на 3-й минуте

Сборная России открыла счёт во втором матче Кубка Первого канала с Чехией. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь Кубка Первого канала-2019



На 3-й минуте нападающий СКА Андрей Кузьменко переправил шайбу в ворота после броска защитника Никиты Лямкина.



В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова уступили шведам со счётом 3:4.



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Состав сборной Чехии:



Грубец (Лангхамер);

Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;

Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;

Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;

Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.