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Россия — Чехия: Кузьменко открыл счёт на 3-й минуте

Россия — Чехия: Кузьменко открыл счёт на 3-й минуте
Хоккей / Евротур 0

Сборная России открыла счёт во втором матче Кубка Первого канала с Чехией. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь Кубка Первого канала-2019

На 3-й минуте нападающий СКА Андрей Кузьменко переправил шайбу в ворота после броска защитника Никиты Лямкина.

В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова уступили шведам со счётом 3:4.

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Состав сборной Чехии:

Грубец (Лангхамер);
Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;
Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;
Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;
Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.

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