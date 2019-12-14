Статистика первого периода матча Россия — Чехия на Кубке Первого канала

В матче сборной России с командой Чехии на Кубке первого канала завершился первый период. В начале встречи шайбу на свой счёт записал Андрей Кузьменко, а в концовке периода Михаил Григоренко реализовал численный перевес, воспользовавшись передачей Вадима Шипачёва.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Статистика матча Россия — Чехия



Голы: 2-0

Броски в створ: 6-8

Вбрасывания: 8-6

Голы в большинстве: 1-0

Штраф: 2-2.



Календарь Кубка Первого канала



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.