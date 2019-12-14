Статистика первого периода матча Россия — Чехия на Кубке Первого канала
В матче сборной России с командой Чехии на Кубке первого канала завершился первый период. В начале встречи шайбу на свой счёт записал Андрей Кузьменко, а в концовке периода Михаил Григоренко реализовал численный перевес, воспользовавшись передачей Вадима Шипачёва.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Статистика матча Россия — Чехия
Голы: 2-0
Броски в створ: 6-8
Вбрасывания: 8-6
Голы в большинстве: 1-0
Штраф: 2-2.
Календарь Кубка Первого канала
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
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