Кузьменко: первый период провели здорово, а второй и третий — не очень

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал победный матч на Кубке Первого канала со сборной Чехии (4:3 Б).



«Пропустили быстрые голы, один и второй, это немного повлияло на то, что мы потеряли нити игры. Хорошо, что потом смогли выправить, в овертайме нормально сыграли и выиграли матч.



Что было общего в двух матчах Кубка Первого канала? Со шведами первый период провели плохо, провалили, а второй и третий играли здорово. С чехами получилось наоборот — первый период сыграли хорошо, оставшиеся два — не очень. Конечно, нам нужны были две победы, а имеем одну. Чего жду от матча с финнами? Хорошо, когда столько народу. Получаешь удовольствие, когда полный стадион — я не знаю, сколько соберётся, 60 или 70 тысяч. Это здорово, когда так болеют», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.