Кузьменко: первый период провели здорово, а второй и третий — не очень

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал победный матч на Кубке Первого канала со сборной Чехии (4:3 Б).
«Пропустили быстрые голы, один и второй, это немного повлияло на то, что мы потеряли нити игры. Хорошо, что потом смогли выправить, в овертайме нормально сыграли и выиграли матч.
Что было общего в двух матчах Кубка Первого канала? Со шведами первый период провели плохо, провалили, а второй и третий играли здорово. С чехами получилось наоборот — первый период сыграли хорошо, оставшиеся два — не очень. Конечно, нам нужны были две победы, а имеем одну. Чего жду от матча с финнами? Хорошо, когда столько народу. Получаешь удовольствие, когда полный стадион — я не знаю, сколько соберётся, 60 или 70 тысяч. Это здорово, когда так болеют», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 декабря 2019
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:39
-
17:19
-
16:35
-
16:11
-
15:36
-
15:11
-
15:01
-
14:30
-
14:17
-
14:06
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00