Холл не сыграет с «Аризоной». Форвард пропустит второй матч подряд
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл не сыграет с «Аризоной Койотс», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон. 28-летний форвард пропустит уже второй матч подряд.
Ранее в ряде североамериканских СМИ сообщалось, что «дьяволы» готовят обмен нападающего в другой клуб. На хоккеиста претендуют пять-шесть клубов лиги, в число которых входят «Флорида Пантерз», «Аризона Койотс» и «Колорадо Эвеланш».
В текущем сезоне Холл принял участие в 30 матчах и записал на свой счёт 25 (6+19) очков при показателе полезности "-11".
Холл выступает за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
Маккензи: «Аризона» — один из главных претендентов на Холла
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