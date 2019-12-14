Маккензи: «Аризона» — один из главных претендентов на Холла

Известный обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал возможный обмен нападающего Тейлора Холла из «Нью-Джерси Дэвилз».



«Чувствую, что за Холлом следят как минимум шесть команд. Тейлора не поставили на матч с «Колорадо» из соображений предосторожности, чтобы он не получил травму перед обменом. Но это не значит, что сделка состоится непременно в ближайшие часы или дни. Одним из главных претендентов на Холла считается «Аризона», но не утверждаю, что он непременно окажется в «койотах». У этой команды высокий интерес и мотивация к обмену», — отметил Маккензи в «Твиттере».

Канадский форвард не принял участия в матче с «Колорадо» по официальной причине — «предосторожность», однако в ходе матча или сразу после него обмена не случилось. Примечательно, что в следующем матче «Дэвилз» сыграют на выезде именно с «Аризоной».