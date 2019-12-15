Результаты матчей НХЛ 14 декабря 2019 года

14 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 14 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ. Гости проиграли в шестом матче из семи последних.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ. Нападающий гостей Джек Айкел набрал очки в 16-м матче подряд.

«Калгари Флэймз» — «Каролина Харрикейнз» — 0:4. Хозяева впервые проиграли после отставки Билла Питерса.

«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 Б.

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 1:4.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5.

«Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:4 Б.

«Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз» — 1:2.

«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1.

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 2:4. Гости прервали пятиматчевую серию поражений.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4.

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

«Аризона Койотс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.