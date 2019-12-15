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Результаты матчей НХЛ 14 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 14 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

14 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 14 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ. Гости проиграли в шестом матче из семи последних.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дюклер (Браун, Зайцев) – 02:16' (5x5)   1:1 Аткинсон (Мюррей, Нюквист) – 04:53' (5x5)   2:1 Дюклер (Анисимов, Хейнси) – 12:05' (5x5)   3:1 Браун – 28:17' (5x5)   3:2 Тексье (Дюбуа, Робинсон) – 44:44' (5x5)   3:3 Тексье (Дюбуа, Робинсон) – 51:31' (5x5)   4:3 Дюклер (Шабо, Пажо) – 61:56' (4x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ. Нападающий гостей Джек Айкел набрал очки в 16-м матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дэл Колл (Бовиллье) – 05:11' (5x5)   1:1 Олофссон (Далин, Айкел) – 26:11' (5x4)   2:1 Эберле (Нельсон, Бовиллье) – 44:50' (5x5)   2:2 Айкел (Ристолайнен) – 58:14' (6x4)   3:2 Бовиллье – 63:04' (3x3)

«Калгари Флэймз» — «Каролина Харрикейнз» — 0:4. Хозяева впервые проиграли после отставки Билла Питерса.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Макгинн (Мартинук, Готье) – 32:35' (5x5)   0:2 Хэмилтон – 33:40' (4x3)   0:3 Фёгеле (Мартинук, Песке) – 55:05' (4x5)   0:4 Фёгеле (Мартинук) – 59:57' (en)

«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 00:10' (5x5)   0:2 Панарин (Строум) – 03:59' (5x5)   1:2 Сильверберг (Линдхольм, Ракелль) – 08:53' (5x4)   2:2 Гудбрансон (Хенрик, Ракелль) – 21:02' (5x5)   2:3 Зибанеджад (Деанджело) – 41:14' (5x5)   3:3 Линдхольм (Ракелль) – 58:14' (5x4)   4:3 Сильверберг – 65:00' (ПБ)

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уотсон (Хэмьюс, Фаббро) – 21:04' (5x5)   1:1 Комо (Дикинсон, Линделль) – 24:46' (4x5)   1:2 Хинц (Даулинг, А. Радулов) – 26:40' (5x5)   1:3 Олексяк (А. Радулов, Сегин) – 32:18'   1:4 Кольяно – 36:09' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём – 06:42' (5x5)   1:1 Пойнт (Киллорн, Кучеров) – 25:45' (5x5)   1:2 Эллер (Паник, Орлов) – 41:58' (5x5)   1:3 Хэтэуэй (Лайпсик, Гудас) – 42:42' (5x5)   2:3 Рутта (Киллорн, Гурд) – 51:16' (5x5)   2:4 Оши (Врана, Кузнецов) – 52:19' (5x5)   2:5 Уилсон (Оши, Бекстрём) – 59:21' (en)

«Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:4 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Вагнер (Кемпе, Лизотт) – 13:08' (5x5)   0:2 Тоффоли (Уокер, Лафф) – 18:00' (5x5)   1:2 Раст (Гюнцель, Летанг) – 23:31' (5x5)   2:2 Раст (Гюнцель, Летанг) – 37:36' (5x4)   3:2 Блюгерс (Раст, Летанг) – 49:26' (5x5)   4:2 Джонсон (Макканн, Гюнцель) – 51:58' (5x5)   4:3 Клиффорд (Картер, Даути) – 55:00'   4:4 Амадио (Уокер, Клиффорд) – 56:23' (5x5)   5:4 Раст – 65:00' (ПБ)

«Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Ларкин, Грин) – 03:21' (5x5)   0:2 Грин (Атанасиу, Фильппула) – 47:42' (5x4)   1:2 Татар (Уэбер, Армиа) – 59:13' (4x5)

«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Фрост) – 01:34' (5x5)   1:1 Паризе (Донато, Фиала) – 06:16' (5x5)   2:1 Стаал (Бродин, Сутер) – 07:51' (5x5)   3:1 Стаал – 29:46' (5x5)   4:1 Суси (Бродин) – 57:46' (en)

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 2:4. Гости прервали пятиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Макэвой, Крейчи) – 14:41' (5x5)   0:2 Крейчи (Дебраск, Крюг) – 23:14' (5x5)   0:3 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 27:30' (5x4)   1:3 Писик (Экблад, Яндл) – 42:46' (5x5)   2:3 Яндл (Трочек, Экблад) – 49:13' (5x5)   2:4 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 57:50' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Энгвалль, Райлли) – 04:40' (5x5)   0:2 Михеев (Керфут, Энгвалль) – 25:27' (5x5)   1:2 Чиассон (Драйзайтль, Клефбом) – 46:08' (5x4)   1:3 Готье (Тимашов) – 53:49' (5x5)   1:4 Марнер (Хайман) – 58:39' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Саад (Тэйвз, Густафссон) – 20:19' (5x5)   0:2 Саад (Тэйвз) – 40:30' (5x5)   0:3 Кейн (Строум, Дебринкэт) – 44:16' (5x5)   1:3 Бозак (Томас) – 44:40' (5x5)   2:3 Бозак (Томас) – 53:08' (5x5)   3:3 де ла Роуз (О'Райлли) – 53:20' (5x5)   4:3 Фолк (Томас) – 57:34' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Боквист (Вуд, Маклауд) – 02:17' (5x5)   1:1 Голигоски (Хиностроза) – 15:35' (5x4)   1:2 Палмьери (Маклауд, Вуд) – 51:34' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гертл (Торнтон, Лабанк) – 10:50' (5x5)   2:0 Майер (Кейн, Карлссон) – 47:09' (5x5)   2:1 Виртанен (Годетт, Танев) – 47:57' (5x5)   3:1 Кейн (Кутюр, Гудроу) – 58:39' (en)   3:2 Хорват (Хьюз, Бёзер) – 59:31' (6x5)   4:2 Кутюр (Власик) – 59:52' (en)
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