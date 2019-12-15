Джонстон: Ковальчук хочет играть в НХЛ, он верит, что может помочь в атаке

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Крис Джонстон прокомментировал ситуацию, которая сложилась у российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука.

Форвард уже пять недель не попадает в состав команды, но усердно тренируется, ожидая выплаты второй части подписного бонуса. После этого его контракт с «королями» может быть расторгнут.

«Ключевая вещь, которую нужно подчеркнуть — Ковальчук хочет играть в НХЛ. Он верит, что может помогать команде в атаке. Возможно, «короли» расторгнут контракт. Возможно, для Ковальчука ещё есть варианты обмена, которых не было до того, как клуб выплатил бонус. Но Ковальчук катался с командой больше месяца. Да, он не играл, но он был с командой в поездке в Питтсбург, и есть надежда, что он снова вернётся на лёд», — отметил Джонстон.

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