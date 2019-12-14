Лебрюн: если Ковальчук захочет сам покинуть «Кингз», то нарушит контракт

Известный эксперт телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, которому 15 декабря должны выплатить вторую и последнюю часть подписного бонуса ($ 2,65 млн), после чего контракт россиянина может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Если Илья Ковальчук и «Лос-Анджелес Кингз» разойдутся, то «королям» больше не придётся выплачивать россиянину зарплату — в следующем сезоне базовый оклад составит $ 4,25 млн. Но под потолком зарплат его контракт — $ 6,25 млн — всё равно будет учитываться. Всё зависит от того, что хочет Ковальчук. Ожидается, что его агент Джей Пи Бэрри свяжется с руководством «Лос-Анджелеса» в понедельник, 16 декабря.

Ковальчук поедет вместе с командой на выезд в Питтсбург. Его вторая часть подписного бонуса будет выплачена в воскресенье. После этого ему нужно решить, хочет он покинуть «Лос-Анджелес» или нет. Если хочет, это будет нарушением контракта и клуб выставит его на безусловный драфт отказов», — отметил Лебрюн.

Напомним, у 36-летнего Ковальчука есть пункт в контракте, запрещающий обмен без его согласия. Договор с «королями» будет действовать ещё один сезон. В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10», но последний месяц был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.