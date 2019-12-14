Обмен или билет в Россию? Ковальчук и «Лос-Анджелес» скоро разойдутся

Выездной матч против «Анахайма» стал 16-м и, вероятно, предпоследним, который нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук провёл, а вернее, просидел, будучи формально хоккеистом своей команды. 13 ноября 36-летний россиянин был выведен из состава «королей», и с тех пор он не попадал в заявку «Лос-Анджелеса», хотя является вторым нападающим команды по величине зарплаты. 15 декабря, согласно контракту, россиянину должны выплатить вторую половину подписного бонуса — $ 2,65 млн, после чего клуб и игрок должны будут принять решение о том, как им жить дальше. Не исключено, что карьера Ковальчука в НХЛ на этом завершится.

н. Илья Ковальчук. 36 лет, «Лос-Анджелес Кингз».



В НХЛ сыграл 897 матчей, набрал 859 (436+423) очков при показателе полезности «-152».

В сезоне-2019/20 сыграл 17 матчей, набрал 9 (3+6) очков, «-10».

Контракт с «Кингз» подписан 1 июля 2018 года на три года.

Кэпхит — $ 6,25 млн, базовая зарплата в сезоне-2019/20 — $ 700 тыс.

Подписной бонус в сезоне-2019/20 — $ 5,3 млн. Выплачивается по $ 2,65 млн 15 сентября и 15 декабря. В НХЛ сыграл 897 матчей, набрал 859 (436+423) очков при показателе полезности «-152».В сезоне-2019/20 сыграл 17 матчей, набрал 9 (3+6) очков, «-10».Контракт с «Кингз» подписан 1 июля 2018 года на три года.Кэпхит — $ 6,25 млн, базовая зарплата в сезоне-2019/20 — $ 700 тыс.Подписной бонус в сезоне-2019/20 — $ 5,3 млн. Выплачивается по $ 2,65 млн 15 сентября и 15 декабря.

Месяц без игры

Сейчас уже как-то неловко вспоминать, что Ковальчук уезжал из СКА, где провёл пять сезонов, за Кубком Стэнли. «Лос-Анджелес» сватал Илью к себе ещё когда тот играл за безнадёжную «Атланту», но тогда борьбу за нападающего выиграл «Нью-Джерси», о чём вскоре сильно пожалел. Сначала лига наказала «Дэвилз» за попытки обойти правила и подписать сверхдлинный контракт, чтобы снизить среднегодовую нагрузку на платёжку, а чуть позже сам Ковальчук внезапно «завершил карьеру» и уехал в КХЛ.



Калифорнийцы, вероятно, пригласили Илью, помня его прежние подвиги в НХЛ, но это решение тоже оказалось таковым, что не пожалеть о нём менеджмент «Кингз» просто не может. Трёхлетний контракт с пунктом о запрете на обмен для возрастного хоккеиста, отвыкшего от заокеанских скоростей — это было слишком рискованно. Кроме того, сам «Лос-Анджелес» оказался совсем не той командой, которую себе рисовали руководители «Кингз» при подписании того договора. Ковальчуку оказалось крайне непросто найти место в составе и правильных партнёров, а оборона и игра вратаря нуждались не в меньшем внимании, чем усиление игры в большинстве, для чего Илья и был изначально приглашён. Плохие результаты, отставка тренера, конфликт с Уилли Дежарденом, игра в четвёртом звене и даже попадание в запас — вот что получил Ковальчук в Городе ангелов в прошлом сезоне.

Календарь и результаты «Лос-Анджелес Кингз»

Надежды на то, что после смены наставника что-то изменится, не оправдались. Тодд Маклеллан по-честному пытался приспособить Илью к игровой модели, но тоже не смог этого сделать. И вроде бы статистика у Ковальчука неплохая, и отзываются о нём исключительно в хвалебных тонах, но уже прошёл месяц, как российский ветеран выведен из состава. И возвращать его туда «Лос-Анджелес» не планирует.

«Хоккей иногда бывает жестоким. Было много достойных Зала славы игроков, которые должны были сидеть и смотреть матч… Это неприятно. Никто не хочет выводить игрока из состава», — говорил Тодд Маклеллан в конце ноября.



Результаты «Кингз не слишком изменились после того, как Илья стал соседом журналистов на трибуне. Баланс побед и поражений выровнялся, чего не было раньше, но среднее количество заброшенных шайб слегка упало, и трудно сказать, насколько на эти цифры повлияло отсутствие 17-го номера — один игрок, даже будучи суперзвездой, не может коренным образом влиять на положение команды в турнирной таблице. Однако очень показателен тот факт, что Ковальчуку после первоначального отстранения совсем не дали шанса — даже в четвёртом звене, даже с минимальным игровым временем, хотя дела у «королей» временами шли очень невесело, а проблема с результативностью сохраняется до сих пор.

«Лос-Анджелес» с Ковальчуком:

17 матчей, 5 побед, 11 поражений, 1 поражение в овертайме.

Забитых голов — 43 (2,52 за игру).



«Лос-Анджелес» без Ковальчука:

15 матчей, 7 побед, 7 поражений, 1 поражение в овертайме.

Забитых голов — 37 (2,46 за игру).

Ковальчука просят на выход. Чем завершались конфликты российских звёзд в НХЛ Предыдущий российский опыт явно не в пользу Ильи.

Он действительно хочет выиграть Кубок Стэнли?

Возникает логичный вопрос — что делать дальше? После выплаты бонуса «Лос-Анджелес» может попытаться уговорить Илью отказаться от запрета на обмен и попытаться провернуть сделку с какой-либо другой командой, но этот вариант выглядит маловероятным. Покупателей на возрастного звёздного хоккеиста, который месяцами сидит в запасе, найти будет очень трудно, даже если «короли» возьмут на себя часть его оклада в следующем сезоне ($ 4,25 млн).



«Ковальчук запросил обмен? Я не контролирую это. У меня нет контроля над этой ситуацией. Просил ли он об этом? Нет, и в его контракте есть пункт о запрете на обмен. И он там не просто так», — говорил до этого генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк.



Куда более вероятным станет обоюдное решение о прекращении контракта. Это даст Илье возможность беспрепятственно вернуться в КХЛ, если он того захочет, а «Лос-Анджелесу» — облегчить платёжку и избавиться от надоедливых вопросов.

«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?» Фетисов, Быков, Николишин и Назаров – о выводе Ильи из состава «Лос-Анджелеса».

«15 декабря Ковальчук получит свой подписной бонус. После этого посмотрим, смогут ли игрок и клуб договориться о каком-либо соглашении о расторжении контракта», — отметил на днях обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Ковальчук — самое большое разочарование для команды. С новым тренером и новой игровой системой у Ильи был шанс на успех. Но «короли» быстро узнали, чтобы сделать вывод — он не может или не хочет менять свою игру на благо команды. Следовательно, свой последний матч в форме «Кингз» он уже сыграл», — отмечает блог Jewels From The Crown. «После четырёх недель, проведённых вне состава, стало ясно, что Ковальчука нет в ближайших планах «Лос-Анджелеса». Вряд ли этот парень в нынешнем сезоне будет играть где-либо, кроме КХЛ, и даже это выглядит маловероятным», — так считает портал CBS Sports.



Главным претендентом на Ковальчука в КХЛ считается омский «Авангард», но и здесь всё неоднозначно. «Да, я разговаривал с Ильёй, но он чётко дал понять, что даже если расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом», то будет пытаться остаться в НХЛ. Он хочет выиграть Кубок Стэнли», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский. Это стремление достойно всяческого уважения, но похоже, что свой шанс за океаном российский ветеран уже упустил.