Сборная Австрии опередила Латвию и Беларусь в борьбе за выход на МЧМ-2021

Сборная Австрии обыграла команду Словении в заключительном матче молодёжного чемпионата мира в группе A первого дивизиона. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу австрийской команды.

Эта победа позволила сборной Австрии оформить путёвку в элитный дивизион. В борьбе за повышение в классе австрийская команда опередила молодёжные сборные Беларуси, Латвии, Норвегии, Дании и Словении.

Турнирное положение: Австрия — 12 очков (5 матчей), Латвия — 8 (4), Беларусь — 8 (4), Норвегия — 7 (4), Дания — 3 (4), Словения — 1 (5).

Таким образом, сборная Австрии гарантировала себе участие в молодёжном чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Канаде. С 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года лучшие молодёжные сборные мира сыграют в Эдмонтоне и Ред-Дире. Этот турнир станет третьим в истории Эдмонтона и первым для Ред-Дира.