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Сборная Швеции обыграла Чехию и одержала вторую победу на Кубке Первого канала

Сборная Швеции обыграла Чехию и одержала вторую победу на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

В очередном матче Кубка Первого канала сборная Швеции встречалась с командой Чехии. Скандинавская сборная одержала победу со счётом 3:1.

Турнирная таблица Кубка Первого канала-2019

Первый период не порадовал болельщиков, пришедших на стадион в Москве, заброшенными шайбами. Шведы открыли счёт на 47-й секунде второго периода стараниями Денниса Расмуссена. Чуть позже преимущество скандинавской сборной укрепил Мальте Стрёмвалль. Команда Милоша Ржиги отыграла один гол на 49-й минуте после того, как Гинек Зогорна реализовал численный перевес. На последней минуте Расмуссен оформил дубль и установил окончательный счёт.

В первом матче на турнире шведы обыграли сборную России со счётом 2:0, а затем проиграли финнам — 1:5. Сборная Чехии обыграла Финляндию со счётом 4:3 ОТ, после чего уступила России — 3:4 Б.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
15 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Расмуссен (Лёв, Юханссон) – 20:47' (5x5)   0:2 Стрёмвалль (Тёммернес, Петерссон) – 26:50' (5x4)   1:2 Зогорна (Филиппи, Ержабек) – 48:41' (5x4)   1:3 Расмуссен – 59:34' (5x5)
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