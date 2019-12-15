Сборная Швеции обыграла Чехию и одержала вторую победу на Кубке Первого канала

В очередном матче Кубка Первого канала сборная Швеции встречалась с командой Чехии. Скандинавская сборная одержала победу со счётом 3:1.



Турнирная таблица Кубка Первого канала-2019



Первый период не порадовал болельщиков, пришедших на стадион в Москве, заброшенными шайбами. Шведы открыли счёт на 47-й секунде второго периода стараниями Денниса Расмуссена. Чуть позже преимущество скандинавской сборной укрепил Мальте Стрёмвалль. Команда Милоша Ржиги отыграла один гол на 49-й минуте после того, как Гинек Зогорна реализовал численный перевес. На последней минуте Расмуссен оформил дубль и установил окончательный счёт.



В первом матче на турнире шведы обыграли сборную России со счётом 2:0, а затем проиграли финнам — 1:5. Сборная Чехии обыграла Финляндию со счётом 4:3 ОТ, после чего уступила России — 3:4 Б.