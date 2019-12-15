Только шесть нападающих сборной России набрали очки на Кубке Первого канала

Сборная России завершила выступление на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. В заключительном матче подопечные Алексея Кудашова обыграли Финляндию со счётом 2:0 и заняли второе место. Победителем турнира стала сборная Швеции.



Шести нападающим национальной команды удалось набрать очки в матчах Кубка Первого канала.



Вадим Шипачёв — 4 (1+3) очка

Антон Слепышев — 3 (2+1)

Кирилл Капризов — 2 (2+0)

Андрей Кузьменко — 2 (1+1)

Михаил Григоренко — 2 (1+1)

Владимир Ткачёв (СКА) — 1 (0+1)



Остальные форварды, принимавшие участие в турнире, очков не набрали. В их число вошли Евгений Кетов, Александр Барабанов, Дамир Жафяров, Богдан Якимов, Никита Сошников, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Кирилл Семёнов и Павел Карнаухов.