Кетов — о матче с Финляндией: игра игрой, праздник праздником

Капитан сборной России Евгений Кетов подвёл итоги матча со сборной Финляндией (2:0) на Кубке Первого канала.



Турнирная таблица Кубка первого канала — 2019



«Илья Сорокин — молодец, поймал всё. Нам так и сказали: игра игрой, праздник праздником. Мы выходили играть. Вышли перед матчем, посмотрели. Приятно, конечно, всё это видеть, но у нас была задача победить, думали только об этом», — цитирует Кетова официальный сайт КХЛ.



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль, установив окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.