Гол Зыкова и 4 очка Пасиоретти помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. 3 (0+3) очка набрал защитник хозяев Ши Теодор. Авторами голов в составе «Ванкувера» стали Элиас Петтерссон, Брок Бёзер и Джейк Виртанен.
Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 12 минут 27 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил два силовых приёма и отметился заброшенной шайбой.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холден (Штястны) – 02:22' (5x5) 1:1 Петтерссон (Танев, Бёзер) – 04:03' (5x5) 2:1 Зыков (Пасиоретти, Теодор) – 09:51' (5x4) 3:1 Маршессо (Смит, Карлссон) – 24:46' (5x5) 4:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 29:16' (5x5) 4:2 Бёзер (Хьюз, Хорват) – 45:02' (5x5) 5:2 Пасиоретти (Стоун, Энгелланд) – 50:49' (5x5) 5:3 Виртанен (Майерс, Пирсон) – 57:24' (5x4) 6:3 Пасиоретти (Теодор, Стивенсон) – 59:18' (5x4)
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