Гол Зыкова и 4 очка Пасиоретти помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. 3 (0+3) очка набрал защитник хозяев Ши Теодор. Авторами голов в составе «Ванкувера» стали Элиас Петтерссон, Брок Бёзер и Джейк Виртанен.

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 12 минут 27 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил два силовых приёма и отметился заброшенной шайбой.