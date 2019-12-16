Е. Гуськов: в финале Кубка вызова устал на 10 баллов, хочется поспать

Голкипер юниорской сборной России U18 Егор Гуськов прокомментировал победу над сборной «Канады-Восток» (2:1 ОТ2) в финале Мирового кубка вызова.
«Наверное, самый ответственный матч — точно. И думаю, что из-за этого самый сложный, да. Сил говорить в раздевалке перед вторым овертаймом уже не было, но мы все понимали — либо мы, либо они. Мы больше хотели. Сказали друг другу, что в этом году у нас в сборной последний матч, надо на Новый год уйти с хорошим настроением.
Кто сегодня самый большой молодец? Как раз вся команда — молодец. Мы действуем сообща. Бьёмся друг за друга. Когда коллектив такой сплочённый, неудивительно, что удаётся выиграть.
Насколько я устал по шкале от 1 до 10? Хаха, на десять! Сейчас больше всего хочется лечь в кровать и поспать», — цитирует Гуськова официальный сайт ФХР.
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