Копитар: когда твоё имя употребляется в одном предложении с Гретцки, это круто

Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал тот факт, что он вышел на четвёртое место по очкам в истории «Лос-Анджелес Кингз» (919 очков). Он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, заработавшего за «королей» 918 баллов. Лидерство принадлежит Марселю Дионну — 1307 очков.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Я уверен, что Гретцки это сделал матчей за 400, мне же потребовалось чуть больше (1038 матчей. — Прим. «Чемпионата»). Но всякий раз, когда твоё имя упоминается в одном предложении с Уэйном Гретцки, это круто. Пожалуй, порадуюсь этому факту, потому что никакой из других его рекордов я не побью», — приводит слова Копитара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.