Копитар: когда твоё имя употребляется в одном предложении с Гретцки, это круто
Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал тот факт, что он вышел на четвёртое место по очкам в истории «Лос-Анджелес Кингз» (919 очков). Он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, заработавшего за «королей» 918 баллов. Лидерство принадлежит Марселю Дионну — 1307 очков.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Я уверен, что Гретцки это сделал матчей за 400, мне же потребовалось чуть больше (1038 матчей. — Прим. «Чемпионата»). Но всякий раз, когда твоё имя упоминается в одном предложении с Уэйном Гретцки, это круто. Пожалуй, порадуюсь этому факту, потому что никакой из других его рекордов я не побью», — приводит слова Копитара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 16 декабря 2019
-
10:26
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:33
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:57
-
06:47
-
05:39
-
04:45
-
03:45
-
03:24
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:10
-
22:45
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:24
Партнерский контент