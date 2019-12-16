Юнас Энрот планирует покинуть минское «Динамо»
Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот покинет белорусскую команду в конце сезона, сообщил бывший хоккеист сборной Швеции Санни Линдстрём в подкасте на Expressen.
Как сообщает Tut.by со ссылкой на подкаст, Энрот намерен вернуться в Швецию и уже завершает переговоры о долгосрочном контракте с «Эребро».
Напомним, что Юнас Энрот выступает в минском «Динамо» третий сезон с небольшим перерывом: в конце прошлого чемпионата швед в течение двух месяцев играл за «Эребро».
До перехода в «Динамо» 32-летний голкипер выступал в Национальной хокейной лиге за «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной он становился чемпионом мира и завоевывал серебро Олимпийских игр.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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