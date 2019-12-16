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Юнас Энрот планирует покинуть минское «Динамо»

Юнас Энрот планирует покинуть минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот покинет белорусскую команду в конце сезона, сообщил бывший хоккеист сборной Швеции Санни Линдстрём в подкасте на Expressen.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на подкаст, Энрот намерен вернуться в Швецию и уже завершает переговоры о долгосрочном контракте с «Эребро».

Напомним, что Юнас Энрот выступает в минском «Динамо» третий сезон с небольшим перерывом: в конце прошлого чемпионата швед в течение двух месяцев играл за «Эребро».

До перехода в «Динамо» 32-летний голкипер выступал в Национальной хокейной лиге за «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной он становился чемпионом мира и завоевывал серебро Олимпийских игр.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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