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Типпети: вратарская линия «Эдмонтона» играла хорошо на старте сезона

Типпети: вратарская линия «Эдмонтона» играла хорошо на старте сезона
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт прокомментировал неудачные результаты команды. «Нефтяники» проиграли четыре матча подряд и семь из девяти последних.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«В начале сезона мы компенсировали ошибки результативностью. И в тот момент вратарская линия играла очень хорошо. Каждая игра разная. В последних нескольких матчах число шансов соперника снизилось, но нам всё равно не удавалось добиваться успеха», — приводит слова Типпетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Вратари «Эдмонтона» Микко Коскинен и Майк Смит в последних 10 матчах при игре пять на пять имеют совместный процент отражённых бросков 88,7%.

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