Нападающий Владимир Галузин перейдёт в «Ак Барс»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Владимир Галузин продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». Стороны близки к подписанию контракта, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Недавно Галузин покинул «Металлург», стороны расторгли контракт.



В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу с показателем полезности «-2» и 10 минутами штрафного времени. В октябре форвард получил перелом ноги и пропустил несколько недель. Хоккеист не принимал участия в матчах регулярного чемпионата с 30 ноября.



В прошлом сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ провёл 496 матчей и набрал 200 (83+117) очков при показателе полезности «+10».