«И что дальше?» Ковальчук опубликовал загадочное сообщение

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, который ранее был выведен из состава команды, опубликовал новое сообщение в своём «инстаграме». Россиянин, судя по всему, отреагировал на слухи об уходе из «Лос-Анджелеса».
«И что дальше?» — написал Ковальчук.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянина.
Форвард не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
Ранее президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что Ковальчук пока не планирует возвращаться в Россию. По словам Сушинского, форвард намеревается остаться в НХЛ.
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