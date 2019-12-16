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Буре: победа юниоров на Мировом кубке вызова вдохновляет

Буре: победа юниоров на Мировом кубке вызова вдохновляет
Хоккей / Прочие 0

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре прокомментировал победу юниорской сборной России на Мировом кубке вызова.

«Хотел бы отметить победу юниорской сборной на Мировом кубке вызова в Канаде. Наши юниоры не очень уверенно начали турнир. Но потом проявили характер и смогли победить за счёт слаженной системной игры. При этом ребята выступали против команд, где были игроки на год старше.

Такая победа вдохновляет, и вообще последние результаты юниорских команд свидетельствуют о том, что системный подход в работе с молодёжью начал приносить плоды. Если ещё недавно мы уступали в подготовке канадцам, американцам и шведам, то теперь отставание удалось устранить. Но чтобы начать доминировать, регулярно побеждать на молодёжных и юниорских чемпионатах мира, ещё немало работы», — цитирует Буре ТАСС.

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