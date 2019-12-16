Грецкий и ещё три игрока минского «Динамо» командированы в фарм-клубы
Четыре игрока минского «Динамо» были командированы в фарм-клубы. Как сообщает пресс-служба минчан, Вячеслав Грецкий и Илья Казьянин отправились в «Динамо-Молодечно», а Роман Дюков и Михаил Стефанович — в «Юность-Минск».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Грецкий в результате флэшмоба вышел на первое место в голосовании для участия в Матче звёзд КХЛ. 22-летний Грецкий — форвард четвёртого звена «Динамо». В нынешнем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду, проводя в среднем на льду 8 минут 25 секунд.
Казьянин принял участие в трёх матчах КХЛ и забросил шайбу в ворота «Трактора». Дюков принял участие в 10 матчах КХЛ и набрал 2 (1+1) очка. У Стефановича — 20 матчей в КХЛ и 3 (0+3) очка.
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