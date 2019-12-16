Яшин: Ковальчук — по-прежнему суперзвезда и классный игрок

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал решение руководства «Лос-Анджелес Кингз» выставить на драфт отказов российского форварда Илью Ковальчука.

«Трудно сказать, где ему будет лучше продолжить карьеру. Думаю, что он сделает правильный выбор и ему будет лучше там, где он посчитает. Я уверен, что Илья ещё будет долго играть в хоккей на высоком уровне и радовать болельщиков. Желаю ему как можно быстрее найти команду, такие моменты в спорте и жизни бывают, в этом ничего страшного нет.

В жизни всякое случается, бывает такое, что попадаешь не в ту команду. Но я уверен, что Илья справится с ситуацией и преодолеет все трудности. Он по-прежнему суперзвезда и классный игрок», — цитирует Яшина ТАСС.