Яшин: Ковальчук — по-прежнему суперзвезда и классный игрок
Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал решение руководства «Лос-Анджелес Кингз» выставить на драфт отказов российского форварда Илью Ковальчука.
«Трудно сказать, где ему будет лучше продолжить карьеру. Думаю, что он сделает правильный выбор и ему будет лучше там, где он посчитает. Я уверен, что Илья ещё будет долго играть в хоккей на высоком уровне и радовать болельщиков. Желаю ему как можно быстрее найти команду, такие моменты в спорте и жизни бывают, в этом ничего страшного нет.
В жизни всякое случается, бывает такое, что попадаешь не в ту команду. Но я уверен, что Илья справится с ситуацией и преодолеет все трудности. Он по-прежнему суперзвезда и классный игрок», — цитирует Яшина ТАСС.
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта
- 16 декабря 2019
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