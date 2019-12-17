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Защитник «Нэшвилла» Эллис ударил Бучневича локтем в голову

Защитник «Нэшвилла» Эллис ударил Бучневича локтем в голову
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился. Во втором периоде российский форвард пропустил чувствительный удар в голову в исполнении защитника «Нэшвилла» Райана Эллиса. Канадский защитник получил две минуты штрафа за удар локтем, а Бучневич был вынужден уйти в раздевалку и пропустить несколько смен.

После матча Эллис отметил, что не хотел наносить травму сопернику и был очень рад, что Бучневич смог вернуться на лёд и продолжить встречу.

Бучневич завершил матч, выигранный со счётом 6:3, с показателем полезности «-3»
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