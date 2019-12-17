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«Эдмонтон» обыграл «Даллас», у Радулова — передача

«Эдмонтон» обыграл «Даллас», у Радулова — передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Зак Кассиан и Леон Драйзайтль. За «Даллас» забил Тайлер Сегин. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов получил 7 минут и 40 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кассиан (Макдэвид, Нурс) – 08:07' (5x5)   0:2 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 14:13' (5x4)   1:2 Сегин (Павелски, А. Радулов) – 57:23' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перрон (О'Райлли, Сундквист) – 18:51' (5x5)   1:1 Кадри (Грейвз) – 20:55' (5x5)   1:2 Рантанен (Жирар, Маккиннон) – 29:25' (5x4)   2:2 Перрон (Пьетранджело, Шварц) – 38:47' (5x4)   3:2 Данн (Бозак, Фолк) – 39:23' (5x4)   4:2 Кайру – 51:24' (5x5)   5:2 Перрон (Сундквист, О'Райлли) – 56:05' (en)
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