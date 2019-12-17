«Эдмонтон» обыграл «Даллас», у Радулова — передача

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Зак Кассиан и Леон Драйзайтль. За «Даллас» забил Тайлер Сегин. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов получил 7 минут и 40 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.