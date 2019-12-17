Торторелла — о хите Уилсона против Гаврикова: не понял смысл этого силового приёма

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) прокомментировал силовой приём форварда «столичной» команды Тома Уилсона против российского защитника «мундиров» Владислава Гаврикова.
«Знаете, Уилсон — это действительно хороший игрок. Но я не понял смысл этого силового приёма в конце матча. Его ноги были в трёх или четырёх футах выше льда, он явно прыгнул. Никакой надобности в подобных действиях просто не было», — сказал Торторелла.
В конце третьего периода нападающий «столичной» команды впечатал в заградительное стекло защитника «Коламбуса». В момент силового приёма Уилсон подпрыгнул, и теперь нападающего «Вашингтона» ожидает разбирательство в дисциплинарном комитете НХЛ. Арбитры оценили силовой приём Уилсона удалением за неправильную атаку.
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