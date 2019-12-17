«Вашингтон» впервые в сезоне ничего не забил. Не помогли даже 9 бросков Овечкина

Перед выездным матчем против «Коламбуса» хоккеисты «Вашингтона» презентовали публике новый ритуал. В нём участвовали нападающие Ти Джей Оши и Том Уилсон, которые от души повеселились во время разминки. Очевидно, форварды поспорили о том, сможет ли Оши сломать клюшку, если ударит ей по заднице Уилсона, и тут же провели практическое исследование. Выяснилось, что пятая точка Уилсона гораздо прочнее клюшки Оши, которая треснула после удара, а потом её пришлось доломать через колено под громкий хохот Уилсона.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Что касается состава «Кэпиталз», то в четвёртое звено на позицию центра вернулся Трэвис Бойд, заменив Ника Дауда. Неделю назад «столичные» уступили «Коламбусу» на домашнем льду (2:5) и теперь жаждали взять реванш, но обыграть неуступчивых «мундиров» снова не удалось.
Сама игра получилась для «Вашингтона» крайне неудачной — впору говорить о том, что «Коламбус» стал для «столичных» неудобным соперником. Гости уступили «мундирам» в активности, что сказалось уже в стартовом отрезке, и в середине первого периода форвард «Блю Джекетс» Эрик Робинсон открыл счёт. Вся заслуга в этом голе принадлежит другому нападающему хозяев, Александру Тексье, который обыграл защитника и сделал партнёру удобнейшую передачу на пятачок.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Во втором периоде «Вашингтон» постарался исправить ситуацию и позволил соперникам лишь дважды бросить в створ ворот Брэйдена Холтби, но свои моменты реализовать не сумел. Трижды за этот отрезок «столичные» играли в большинстве, но пробить Йоонаса Корписало оказалось делом невозможным. За 40 игровых минут хоккеисты «Кэпиталз» сделали 16 бросков, 9 из которых принадлежали клюшке Александра Овечкина, но никакого результата это не принесло.
Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»
«Вашингтон» впервые в сезоне ушёл с нулём в графе заброшенных шайб, пропустив ещё два гола в третьем периоде от Оливера Бьоркстранда. Единственное, что удалось «столичным», — это отомстить сопернику в силовом плане, когда в конце третьего периода всё тот же Том Уилсон впечатал в заградительное стекло защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. В момент силового приёма Уилсон подпрыгнул, и теперь нападающего «Вашингтона» ожидает разбирательство в дисциплинарном комитете НХЛ, а если учесть послужной список Уилсона, то дисквалификация на пару матчей выглядит вполне вероятной. За Гаврикова заступился защитник Давид Савар, который вызвал Уилсона на бой, а Владислав, пройдя обязательный медицинский тест на наличие симптомов сотрясения, вернулся в строй.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Знаете, Уилсон — это действительно хороший игрок. Но я не понял смысл этого силового приёма в конце матча. Его ноги были в трёх или четырёх футах выше льда, он явно прыгнул. Никакой надобности в подобных действиях просто не было», — так прокомментировал этот момент главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.
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