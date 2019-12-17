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Уилсон впечатал в стекло Гаврикова, за российского защитника подрался Савар

Уилсон впечатал в стекло Гаврикова, за российского защитника подрался Савар
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В конце третьего периода нападающий «столичной» команды Том Уилсон впечатал в заградительное стекло защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. В момент силового приёма Уилсон подпрыгнул, и теперь нападающего «Вашингтона» ожидает разбирательство в дисциплинарном комитете НХЛ. Арбитры оценили силовой приём Уилсона удалением за неправильную атаку.

За Гаврикова заступился защитник Дэвид Савар, который вызвал Уилсона на бой, а Владислав, пройдя обязательный медицинский тест на наличие симптомов сотрясения, вернулся на лёд и доиграл матч. В свою очередь Савар был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча за провокацию драки.

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