Игроки минского «Динамо» разминались в форме с нашивкой «29» в память о Цыплакове

Хоккеисты минского «Динамо» вышли на разминку перед матчем с ярославским «Локомотивом» в форме со специальной нашивкой «29», сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. «29» — номер, под которым выступал известный в прошлом хоккеист Владимир Цыплаков, скончавшийся 14 декабря в возрасте 50 лет.

На счету Цыплакова 349 матчей в НХЛ («Лос-Анджелес Кингз» – 1995-99 и «Баффало Сэйбрз» – 1999-2001), в которых он набрал 173 (70+103) очка. В России форвард выступал за «Ак Барс» в 2001-2004 годах, а также за ЦСКА с 2004 по 2005 год.



В составе сборной Беларуси Владимир выступал на шести чемпионатах мира (из них два в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провёл 46 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.