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Марьямяки: нельзя получать такие тупые удаления

Марьямяки: нельзя получать такие тупые удаления
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ). Тренер также выразил недовольство по поводу удалений в своей команде.

«Встречались сегодня две очень хорошие команды. Мы провели очень сильный первый период, а во втором отрезке слишком много времени провели в своей зоне. В третьем периоде пропустили шайбу, нельзя получать такие тупые удаления. Хорошо, что удалось отыграться, а в овертайме забить ещё раз. Важно, что трижды играли с «Динамо» в нынешнем сезоне, и во всех матчах пропустили всего по одной шайбе», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» отыгрался на последней минуте и победил московское «Динамо» в овертайме
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