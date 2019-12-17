Марьямяки: нельзя получать такие тупые удаления

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ). Тренер также выразил недовольство по поводу удалений в своей команде.



«Встречались сегодня две очень хорошие команды. Мы провели очень сильный первый период, а во втором отрезке слишком много времени провели в своей зоне. В третьем периоде пропустили шайбу, нельзя получать такие тупые удаления. Хорошо, что удалось отыграться, а в овертайме забить ещё раз. Важно, что трижды играли с «Динамо» в нынешнем сезоне, и во всех матчах пропустили всего по одной шайбе», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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