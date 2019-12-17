«Йокерит» отыгрался на последней минуте и победил московское «Динамо» в овертайме
Московское «Динамо» на домашней площадке проиграло финскому «Йокериту» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Крикунова проиграли четвёртый матч из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Матч долгое время продолжался без голов. Счёт был открыт только на 53-й минуте, когда заброшенной шайбой отметился нападающий Иван Игумнов. Подопечные Лаури Марьямяки сумели отыграться за 48 секунд до окончания основного времени, гол в свой актив записал форвард Вели-Матти Савинайнен. Встреча перешла в овертайм, где победу финскому клубу принёс защитник Виктор Лёв.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Игумнов (Алексеев, Брюквин) – 52:08' (5x4) 1:1 Савинайнен (Лехтонен) – 59:12' (5x4) 1:2 Лёв (Норман) – 61:27' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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