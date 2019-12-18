Пас Прохоркина помог «Кингз» спастись в основное время. У него очки в трёх матчах кряду
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме в гостях обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.
Команде Тодда Маклеллана удалось уйти от поражения в основное время матча благодаря точному броску защитника Мэтта Роя, которому помог отличиться Николай Прохоркин, выполнивший голевую передачу. Российский форвард продлил результативную серию до трёх матчей.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».
В овертайме победу «Лос-Анджелесу» принёс Анже Копитар, переигравший Туукку Раска. Ранее словенский форвард превзошёл достижение Уэйна Гретцки по очкам за «Кингз».
Копитар вышел на четвёртое место по очкам за «Лос-Анджелес», обойдя Гретцки
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