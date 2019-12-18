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«Торонто» обыграл «Баффало», Михеев отличился во втором матче подряд

«Торонто» обыграл «Баффало», Михеев отличился во втором матче подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отличился во второй игре кряду. Обороняясь в меньшинстве в конце 3-го периода, ему удалось отобрать шайбу, обыграть соперника на синей линии и забросить шайбу в пустые ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Михеев набрал 19 (6+13) очков после 35 сыгранных матчей в этом сезоне.

Таким образом, «Торонто» набрал 38-е очко после 35 игр и занял 8-е место Восточной конференции. «Баффало» (39) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Готье – 02:30' (5x5)   2:0 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 24:47' (5x5)   3:0 Мэттьюс (Нюландер, Бэрри) – 37:39' (5x5)   3:1 Далин (Айкел, Олофссон) – 41:29' (5x4)   4:1 Тимашов (Бэрри, Готье) – 44:58' (5x5)   4:2 Айкел (Олофссон, Райнхарт) – 46:30' (5x5)   4:3 Окпосо (Шири, Далин) – 54:41' (5x5)   5:3 Михеев – 57:26' (en)
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