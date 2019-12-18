«Торонто» обыграл «Баффало», Михеев отличился во втором матче подряд

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отличился во второй игре кряду. Обороняясь в меньшинстве в конце 3-го периода, ему удалось отобрать шайбу, обыграть соперника на синей линии и забросить шайбу в пустые ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Михеев набрал 19 (6+13) очков после 35 сыгранных матчей в этом сезоне.

Таким образом, «Торонто» набрал 38-е очко после 35 игр и занял 8-е место Восточной конференции. «Баффало» (39) – 7-е.