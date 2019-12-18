Главный тренер «Каролины» — о голе Свечникова: в чужой зоне ему дан зелёный свет

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:3) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.

«Ему был дан зелёный свет делать в чужой зоне с шайбой что угодно. Видеть такое очень здорово. Тот гол получился очень важным. Андрей — особенный игрок», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Статистика Андрея Свечникова

Российский нападающий «Каролины» провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле лакросс. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.

НХЛ в «Твиттере»: полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол