Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Каролины» — о голе Свечникова: в чужой зоне ему дан зелёный свет

Главный тренер «Каролины» — о голе Свечникова: в чужой зоне ему дан зелёный свет
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:3) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.

«Ему был дан зелёный свет делать в чужой зоне с шайбой что угодно. Видеть такое очень здорово. Тот гол получился очень важным. Андрей — особенный игрок», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Статистика Андрея Свечникова

Российский нападающий «Каролины» провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле лакросс. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.

НХЛ в «Твиттере»: полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол
Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот
За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019