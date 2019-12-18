Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот

За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил «лакросс-гол» уже во второй раз за сезон.

В прошлом сезоне он дрался с Овечкиным, а его команда, прозванная «бандой придурков», дошла до финала Восточной конференции. Затем он великолепно начал нынешний регулярный чемпионат, шёл в лидерах среди российских бомбардиров и забил великолепный гол в ворота «Калгари». Гол, который принято называть «лакросс-голом», где забивают с помощью клюшек-сачков.

Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.

В конце октября эту шайбу уже называли «голом года», но, как выяснилось, поспешили. Впрочем, никто и подумать не мог, что у Андрея Свечникова хватит наглости повторить свой трюк, а случится это в матче с крепким «Виннипегом», вратарь которого Коннор Хеллебайк входит в пятёрку лучших голкиперов лиги по проценту отражённых бросков.

Всё произошло в середине второго периода, когда игра начала набирать максимальные обороты. Команды обменялись голами в конце первой двадцатиминутки, затем Себастьян Ахо вывел «Каролину» вперёд, на что ответил другой финский суперталант Патрик Лайне. Ну а спустя 52 секунды после шайбы Лайне случилось то, о чём будут говорить ещё долго. Свечников уехал с шайбой за чужие ворота, и к большому удивлению защитника «Джетс» Нила Пионка, смог забить, не выезжая на пятачок. Фантастическая клюшка россиянина словно изогнулась, отправив шайбу над плечом Хеллебайка так, что далеко не все поняли, что же именно произошло.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мы прибавили во втором периоде, смогли заработать большинство и забили в нём. Это дало нам больше уверенности. Мой лакросс-гол? Просто перед воротами не было места и я постарался сделать всё максимально быстро. Решил, что почему бы и не попробовать, если получается. Это здорово для меня. Буду ли я пробовать ещё? Почему бы и нет. В следующем матче могу попробовать ещё раз», — сказал Свечников после окончания второго периода.



Этот гол мог стать победным, но не стал — шайба Марка Шайфли, заброшенная «Виннипегом» в третьем периоде, сократила отставание «Джетс» и сделала победным второй гол Себастьяна Ахо. Впрочем, Свечников, на которого было направлено всё внимание, вряд ли из-за этого расстроился.



«Свечникову нужно запатентовать этот гол!», — отметился пресс-служба НХЛ в официальном «твиттере» лиги.

