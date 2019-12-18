Макеев — о СКА: в «Витязе» каждый день шутим: «Ну, кто следующий на повышение?»

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев рассказал, как в подмосковном клубе шутят по поводу регулярных переходов игроков в петербургский СКА. В этом сезоне сначала в «армейский» клуб перебрались голкипер Александр Самонов и форвард Артём Швец-Роговой, а на прошлой неделе СКА забрал из «Витязя» Миро Аалтонена.

«После того обмена у «Витязя» случилась неудачная серия игр в чемпионате — в 10 матчах кряду не могли победить. Можно сказать, что одной из её причин стал как раз уход этих двух ключевых игроков. А может быть, мы сами в чём-то недорабатывали. Кроме того тренеры стали пробовать новые сочетания игроков в звеньях, и это тоже не могло не сказаться на результатах команды.

Нет ли ещё шуток в клубе? Если честно, каждый божий день шутим по этому поводу. Дескать, ну что, кто следующий в очереди «на повышение» в СКА? Что делать, мы здесь не хозяева ситуации», — цитирует Макеева News.ru.