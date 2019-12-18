19 декабря московское «Динамо» проведёт торжественную церемонию в честь Цветкова и Соина

Московское «Динамо» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» проведёт чествование двукратных обладателей Кубка Гагарина Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру минувшим летом. Матч состоится 19 декабря, начало — в 19:30 мск.

«Московское «Динамо» образца двух чемпионских сезонов не являлось звёздной командой, но в ней были и свои герои.

Сергей Соин навсегда запомнится своей самоотверженной игрой как в обороне, так и в атаке. А индивидуальный подвиг в серии ЦСКА — «Динамо», в которой центрфорвард полностью выключил главную звезду «армейцев» Александра Радулова, надолго останется в памяти болельщиков и экспертов.

Алексей Цветков и его «золотой» гол в Челябинске в 2013 году до сих пор перед глазами у всех фанатов бело-голубых. Одна шайба может затмить все другие успехи. На протяжении всего чемпионского сезона Цветков являлся главным распасовщиком команды и одним из лидеров в раздевалке.

Перед матчем с череповецкой «Северсталью» состоится чествование наших чемпионов», — говорится в пресс-релизе московского «Динамо».