Результаты матчей НХЛ 18 декабря 2019 года

18 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Анахайм Дакс» — 3:1. Хозяева победили во втором матче кряду после семиматчевой серии поражений. Результативной передачей отметился российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4. Хозяева уступили в четвёртом матче из последних пяти.

«Сент-Луис Блюз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:1. Гости уступили в пятом матче из последних шести. Лучшим игроком «нефтяников» стал голкипер Микко Коскинен. Финский вратарь отразил 42 из 44 бросков. Капитан команды Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями.