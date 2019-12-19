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Результаты матчей НХЛ 18 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 18 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

18 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Анахайм Дакс» — 3:1. Хозяева победили во втором матче кряду после семиматчевой серии поражений. Результативной передачей отметился российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Каше, Фаулер) – 03:33' (5x5)   1:1 Хишир (Братт) – 21:28' (5x5)   2:1 Палмьери (Гусев, Батчер) – 31:29' (5x4)   3:1 Ватанен (Хьюз) – 41:00' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4. Хозяева уступили в четвёртом матче из последних пяти.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Коул (Ландеског, Задоров) – 08:41' (5x5)   1:1 Карпентер (Дебринкэт) – 09:48' (5x5)   1:2 Маккиннон (Рантанен, Линдхольм) – 27:49' (5x5)   1:3 Бураковски – 30:08' (5x5)   1:4 Рантанен (Ландеског, Коул) – 57:04' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:1. Гости уступили в пятом матче из последних шести. Лучшим игроком «нефтяников» стал голкипер Микко Коскинен. Финский вратарь отразил 42 из 44 бросков. Капитан команды Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шенн (Данн, Шварц) – 28:04' (5x5)   2:0 Макикерн (О'Райлли, Перрон) – 46:23' (5x5)   2:1 Нил (Кассиан, Драйзайтль) – 58:10' (6x5)
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