Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.

«Все видели проблему, что я не играл в «Ак Барсе». Плюс Александр Судницин, к несчастью, получил травму. Возник интерес «Авангарда», и я этому обрадовался. Это очень хороший, топовый клуб. Я сам понимал, что мне надо играть, и «Ак Барс» пошёл на уступки. Очень благодарен казанцам за это. Переговоры с Омском шли недолго, их вёл мой агент.

В «Авангарде», пообщавшись с Хартли, я действительно увидел, что дело в мелочах. Вот такой, например, момент: выход из обороны в атаку у Хартли начинается с вратаря. Это как в футболе, как раньше Гвардиола в «Барселоне» играл. Это, видимо, упрощает жизнь защитникам, получаются очень быстрые контратаки. Это требование Хартли», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.