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Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл

Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.

«Все видели проблему, что я не играл в «Ак Барсе». Плюс Александр Судницин, к несчастью, получил травму. Возник интерес «Авангарда», и я этому обрадовался. Это очень хороший, топовый клуб. Я сам понимал, что мне надо играть, и «Ак Барс» пошёл на уступки. Очень благодарен казанцам за это. Переговоры с Омском шли недолго, их вёл мой агент.

В «Авангарде», пообщавшись с Хартли, я действительно увидел, что дело в мелочах. Вот такой, например, момент: выход из обороны в атаку у Хартли начинается с вратаря. Это как в футболе, как раньше Гвардиола в «Барселоне» играл. Это, видимо, упрощает жизнь защитникам, получаются очень быстрые контратаки. Это требование Хартли», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Увидел ребят в зелёной форме на другой стороне. Лишь тогда осознал, что я не в «Ак Барсе»
Эмиль Гарипов – о травме и операции, переходе из «Ак Барса» в «Авангард», жизненной философии и работе с Билялетдиновым и Мойсаненом.
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