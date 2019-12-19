Марченко: ЦСКА не зацикливается на поражении от СКА в очном матче

Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Всегда приятно играть на таких больших стадионах — как для болельщиков, так и для нас, игроков. Мы не зацикливаемся на поражении от СКА в очном матче и реванше. Но хотим выиграть, поэтому выйдем с максимальным настроем на успех, как и всегда. Надеюсь, снова трибуны будут полностью заполнены, как в прошлогодней встрече. Играть в такой атмосфере всегда интересно — эмоции от этого непередаваемые», — приводят слова Марченко «Известия».

В начале декабря команды уже встречались в Москве, где хет-трик Александра Барабанова принёс победу команде Алексея Кудашова.