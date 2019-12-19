Марченко: ЦСКА не зацикливается на поражении от СКА в очном матче
Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
«Всегда приятно играть на таких больших стадионах — как для болельщиков, так и для нас, игроков. Мы не зацикливаемся на поражении от СКА в очном матче и реванше. Но хотим выиграть, поэтому выйдем с максимальным настроем на успех, как и всегда. Надеюсь, снова трибуны будут полностью заполнены, как в прошлогодней встрече. Играть в такой атмосфере всегда интересно — эмоции от этого непередаваемые», — приводят слова Марченко «Известия».
В начале декабря команды уже встречались в Москве, где хет-трик Александра Барабанова принёс победу команде Алексея Кудашова.
СКА — ЦСКА. Прогноз: Загитова вдохновит москвичей и петербуржцев
В трёх предыдущих «армейских дерби» ЦСКА забивал в первом периоде.
- 19 декабря 2019
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
09:10
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:56
-
05:41
-
05:08
-
03:06
-
02:52
-
00:19
-
00:00
- 18 декабря 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:12
-
22:52
-
22:47
-
22:10
-
21:37
-
21:25
-
21:16
-
20:59
-
20:28
Партнерский контент