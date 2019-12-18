СКА — ЦСКА. Прогноз: Загитова вдохновит москвичей и петербуржцев

19 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 2.55.

Анализ матча СКА — ЦСКА (19.12.2019)

Это уже четвёртое «армейское дерби». Пока преимущество в сезонной серии на стороне москвичей (две победы против одной), но любопытно другое: во всех случаях выигрывали гости. Хотя в минувшем финале Западной конференции, напротив, все семь матчей остались за хозяевами льда.



13 сентября ЦСКА победил легко и с запасом (3:0), не затратив дополнительных усилий. По одной шайбе в каждом периоде: гол в дебюте, реализация удаления и попадание в пустые ворота. Шедевр минимализма. СКА много играл в большинстве, но забить не сумел. Пару раз выручил Сорокин, в нескольких ситуациях не хватило точности (штанга Рунблада).



Спустя 10 дней петербуржцы имели всё необходимое для победы, но сперва не реализовали 115 секунд в формате «5 на 3», а в овертайме упустили ещё одно большинство. Разумеется, за подобную расточительность пришлось заплатить. Гости победили по буллитам (3:2 Б).



Наконец, 2 декабря москвичи дважды не смогли сыграть по счёту, что в больших матчах с ними случается крайне редко. При 2:1 они не стали брать видеопросмотр (Коскиранта мог создавать помехи Сорокину), взятие ворот было засчитано, а в концовке Александр Барабанов забил ещё две шайбы и оформил хет-трик (4:2).



Теперь игра состоится на «Газпром-Арене», что само по себе усложняет ситуацию для прогноза. Перед началом поединка организаторы обещают красочное шоу, в рамках которого выступит даже знаменитая фигуристка Алина Загитова. Для многих хоккеистов это будет вторая игра на футбольном стадионе за короткий период, ведь не так давно Россия встречалась там с Финляндией на Кубке Первого канала.



Очень похоже на то, что ЦСКА преодолел ноябрьский кризис и постепенно выходит на проектную мощность. Команда одержала несколько важных побед перед паузой, а сразу после возобновления первенства уверенно убрала с пути рижских динамовцев (4:1). Уже к середине второго периода всё было ясно.



СКА, напротив, накануне провёл тяжелейшую битву с «Северсталью». Подопечным Алексея Кудашова удалось уйти со счёта 0:3: они забросили три шайбы в третьем периоде и вырвали победу в овертайме (4:3). Первый период петербуржцы натурально проспали, да и во втором выглядели так себе.



Основной козырь хозяев — свой лёд — на этот раз окажется условным. Игра в Риге началась чуть позже, плюс последующий перелёт. Вроде бы это даёт небольшое преимущество петербуржцам, однако москвичи накануне явно экономили силы и не форсировали события. Говорить об усталости после одной игры немного странно, тем более с широкими возможностями ЦСКА по ротации.



У Игоря Никитина имеется преимущество на последнем рубеже. Магнус Хелльберг провалил поединок с «Северсталью» и вряд ли выйдет на дерби после такого, а Александр Самонов уступает в классе Илье Сорокину. Недавний Кубок Первого канала это ещё раз доказал.



Можно проверить ИТБ 1 шайбы в первом периоде за 1.80. В трёх предыдущих очных встречах стартовые двадцатиминутки получались событийными: 1, 2 и 2 гола соответственно. Мы же рискнём и возьмём гол ЦСКА в первом периоде за 2.16. Во всех случаях москвичи отличались уже в дебюте.

Второй вариант — итоговая победа ЦСКА за 1.93. СКА всё ещё не прервал свою победную серию, но это только добавит мотивации гостям. Всё же стабильности хозяевам определённо не хватает. Красно-синие вернутся на первое место Запада.

Ставки на матч СКА — ЦСКА

Можно проверить ИТБ 1 шайбы в первом периоде за 1.80. В трёх предыдущих очных встречах стартовые двадцатиминутки получались событийными: 1, 2 и 2 гола соответственно. Мы же рискнём и возьмём гол ЦСКА в первом периоде за 2.16. Во всех случаях москвичи отличались уже в дебюте.



Ставка №1: гол ЦСКА в первом периоде за 2.16.



Ставка №2: итоговая победа ЦСКА за 1.93.