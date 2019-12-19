КХЛ оштрафовала защитника «Адмирала» Александра Осипова
Континентальная хоккейная лига оштрафовала защитника «Адмирала» Александра Осипова, информирует пресс-служба организации. Осипов заработал удаление до конца матча за толчок на борт во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:6).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал». Время – 25:13
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Александра Осипова по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу»,. — сказано в официальном заявлении лиги.
Видео нарушения Осипова можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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