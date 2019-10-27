«В «Адмирале» удивил подход к играм и тренировкам. Давно не видел такого в КХЛ»

Перед прошлым сезоном Александр Осипов заключил новый двухлетний контракт со «Спартаком», но после прихода в клуб Олега Знарка контракт с защитником был расторгнут. Это нормальная практика, другой вопрос, что красно-белые решили расстаться с Осиповым, когда уже началась предсезонная подготовка и составы команд были сформированы. Защитнику пришлось взять паузу, а новый клуб он нашёл только в октябре, подписал контракт с «Адмиралом».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«В «Спартаке» всё устраивало, но пришел новый тренер со своим видением игры»

— В прошлом году вы продлили контракт со «Спартаком» на два года, а этим летом клуб его расторг. Как это получилось?

— Мне ничего не объясняли. Просто расторгли контракт и выплатили компенсацию. Я хотел играть в «Спартаке», мне там всё нравилось. У меня ведь был выбор перед подписанием контракта, я впервые в карьере находился в статусе неограниченно свободного агента. Но меня всё устраивало, поэтому решил продлить контракт. Но пришёл новый тренер со своим видением игры, в которую я, наверное, не вписывался.



— Найти клуб в конце июля было тяжело?

— Для меня всё это стало неожиданностью. Впервые в карьере оказался в такой ситуации, был немного растерян. Три месяца я просто тренировался. Шли переговоры с некоторыми клубами, но не было никакой конкретики. Много думал, переживал, сам на себя создавал давление.



— Тренировались в Тюмени?

— Да, у меня есть тренер, с которым готовлюсь тут летом. Обычно это было две-три недели, но тут всё затянулось на два месяца (улыбается). Катался сначала с любителями, потом с ребятами 2005 и 2010 годов рождения, даже с командой МХЛ. У меня брат работает в школе «Рубина», поэтому проблем со льдом не было. Спасибо руководству клуба, что разрешили выходить на лёд. Тренировался по два раза в день, пока не понял, что уже начинает накапливаться усталость.

— Неделя без клуба – ничего страшного, две недели – терпимо, но когда эта пауза затягивается, какие мысли появляются?

— Первое время сжигал себя изнутри, а потом отпустил ситуацию. Тяжело находиться столько времени без игровой практики. Переживал, звонил агенту через день, хотя понимал, что он не сидит без дела, а делает свою работу. Оставалось только готовиться и ждать.



— И в «Динамо», и в «Спартаке» у вас были жесткие и эмоциональные моменты в матчах со СКА. Когда Знарок пришёл в «Спартак», не было мыслей, что при нём вы тут играть не будете?

— Были такие моменты, но я не думаю, что из-за этого «Спартак» решил со мной расстаться. Мне кажется, тут больше дело в новой игровой концепции команды.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Можно было ждать до дедлайна, а потом сидеть и смотреть хоккей по ТВ»

— С какими эмоциями приехали во Владивосток?

— Когда приезжал сюда с другими клубами, то всегда жили по местному времени, поэтому не было времени посмотреть город. Сейчас совсем другие впечатления, когда видишь город изнутри. Всегда интересно, когда бросаешь себе новый вызов. Надеюсь, что потом смогу гордо сказать, что играл за «Адмирал». Плюсов здесь много, минус только один – смена часовых поясов. Знаю это ещё по игре за «Амур». Не так страшны перелёты, как разница во времени.

«Команда собирается, а не покупается». Почему «Адмирал» шумит в КХЛ Главный тренер дальневосточников Сергей Светлов поделился секретами нынешних успехов команды.

— Могли бы ещё подождать и получить контракт в другом клубе.

— Я и так много ждал. Октябрь уже, а ты сидишь без игровой практики. Так можно было ждать до конца дедлайна, а потом сидеть и смотреть хоккей по телевизору. Тяжело столько тренироваться и не играть, мы же в хоккей играем, а не штангу поднимаем. Организм уже требовал войти в игровой тонус.



— Со Светловым вы работали в «Амуре» и «Атланте». Это повлияло на ваш выбор?

— Не скрою, это был немаловажный фактор. Мы разговаривали с ним, всегда приятно, когда тебя ждут и рассчитывают. В Хабаровске он меня многому научил, я тогда только начинал свой путь в КХЛ. Так что знаком с его требованиями.

— То, что «Адмирал» был не на дне таблице, как в прошлом году, а в лидерах Востока – важный фактор при принятии решения?

— Конечно, приятно оказаться в команде, которая бьётся за высокие места. Но все прекрасно понимают, что сыграна только треть чемпионата, всё может измениться, как в худшую, так и в ещё лучшую сторону. Кто мог подумать перед сезоном, что «Локомотив» и «Металлург» окажутся в нижней части таблицы? Сейчас высокая плотность, выиграл три-пять матчей и ты уже взлетаешь наверх. Главное не расслабляться и стараться брать очки в каждой игре. В феврале посмотрим, на что мы работали.



Турнирная таблица КХЛ



— Что впечатлило, когда только попали в «Адмирал»?

— Удивился подготовке к тренировкам и играм. Многое завязано на самоподготовке игроков. Тренеры доверяют во многих моментах. В том же зале или на разминке они дают определённые упражнения, но никто не заставляет их делать, ты сам смотришь, нужно тебе это сейчас или нет. Я такого давно не видел в других клубах. Но если это даёт результат, то почему нет? Нет такого «иди сюда, делай это». Но и у тебя нет желания побыстрее убежать с тренировки, наоборот, ещё больше обращаешь внимание на какие-то нюансы и работаешь над ними. Конкуренция – это лучший тренер, а все хотят играть.



— Семь матчей достаточно, чтобы войти в игровой ритм?

— В этом плане более-менее уже всё нормально. Вот в первом матче я вообще не понял, что произошло. Дальше уже потихоньку втягиваешься.

Фото: hcadmiral.ru

— Где лучше в Хабаровске или Владивостоке?

— Тяжело сказать (улыбается). Они где-то похожи: сопки, перевалы. В плане природы и пейзажей Владивосток, конечно, лучше. Шикарный вид на многие места – море, бухты, мосты. Не зря город достаточно популярен среди туристов.



— Из Хабаровска не писали, когда подписали контракт с «Адмиралом»?

— Угроз не было (смеётся). У нас такая работа, все это понимают.



— Попадание в плей-офф станет удачным результатом для «Адмирала»?

— Думаю, да. Это будет хорошая оценка нашей работы. Если честно, я даже не знал, что у «Адмирала» самый маленький бюджет в лиге. Первое место с конца меня удивило. У нас рабоче-крестьянская команда, без «я». Только через командную работу мы сможем добиться поставленной цели.