«Автомобилист» забил самый быстрый гол в КХЛ в своей истории

В эти минуты в Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Нефтехимик». Счёт в матче уже на 10-й секунде открыл Брукс Мэйсек, он вывел свою команду вперёд.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Этот гол самым быстрым в нынешнем сезоне. Также Мэйсек стал автором самого быстрого гола в истории «Автомобилиста» в КХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» KHL Media.

Календарь континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке.

В матче идёт второй период. Хозяева ведут со счётом 4:3. Мэйсек оформил дубль в составе хозяев. Перед этим матчем «Автомобилист» одержал две победы подряд.