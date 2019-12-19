Дацюк отдал пас на гол Белоусову одной рукой в падении
В эти минуты в Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Нефтехимик». Украшением матча стала шайба, которую забросил Георгий Белоусов. Форварду хозяев ассистировал Павел Дацюк, ветеран в падении отдал пас одной рукой.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Автомобилист» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В матче идёт третий период. Хозяева ведут со счётом 4:3. Уже на 10-й секунде их вывел вперёд Брукс Мэйсек, ставший автором самой быстрой шайбы в истории «Автомобилиста» в КХЛ. Эта шайба также стала самой быстрой в нынешнем сезоне в КХЛ.
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