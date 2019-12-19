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Лазарев — о поднятии стяга отца в Челябинске: гордость берёт за него

Лазарев — о поднятии стяга отца в Челябинске: гордость берёт за него
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Антон Лазарев дал комментарий после матча с «Трактором» (3:2 Б). Перед матчем на арене состоялась торжественная церемония поднятия двух стягов — Валерия Карпова и Павла Лазарева, отца Антона.

«Хорошая, боевая победа, все бились, старались. Было много удалений, хорошо отыграли в меньшинстве, большинство у нас что-то не получается. Важно выигрывать каждый матч, мы настраиваемся только на победу, но иногда обстоятельства не в нашу пользу складываются.

Поднятие свитера моего отца перед матчем? Гордость берёт за него, что он дал столько челябинскому хоккею. Хорошо, что это оценили. Особенный ли для меня матч с «Трактором»? Да как-то уже нет, обычная игра», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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